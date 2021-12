Colpo Napoli a Milano: gli azzurri espugnano il Meazza con un gol di Elmas

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

Il Napoli torna alla vittoria e lo fa in una partita importantissima, battendo per 1-0 il Milan al Meazza. Gli azzurri con una prestazione di grande cuore ed intensità, riescono ad avere la meglio sugli uomini di Pioli nonostante le tante assenze. A decidere il match un gol di Elmas di testa dopo 5 minuti di gioco. I partenopei agganciano i rossoneri in classifica e si piazzano al secondo posto, alle spalle dell'Inter capolista.

Le scelte degli allenatori

Spalletti sceglie Petagna al centro dell'attacco, preferendolo a Mertens. Lozano vince il ballottaggio con Politano. In difesa Malcuit va a destra, con Di Lorenzo dirottato a sinistra in luogo di Mario Rui. Sulla trequarti Elmas sostituisce Insigne. Pioli deve rinunciare a Theo Hernandez, sostituito da Ballo Tourè. Alle spalle di Ibrahimovic la scelta ricade su Krunic, Brahim Diaz e Messias, con Saelemakers inizialmente in panchina.

Decide Elmas

Dopo il match contro il Leicester, Elif Elmas decide anche Milan-Napoli. Un gol di testa del macedone dopo 5 minuti, su calcio d'angolo battuto da Zielinski, regala agli azzurri tre punti pesantissimi. Allo scadere i rossoneri segnano con Kessie, ma l'arbitro Massa annulla per fuorigioco dopo una review al Var. Da sottolineare una gran parata di Ospina a inizio ripresa su Ibrahimovic.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (86' Kalulu), Tomori, Romagnoli, Ballo-Toure; Tonali (78' Bennacer), Kessie; Messias (79' Castillejo), Brahim (63' Giroud), Krunic (63' Saelamaekers); Ibrahimovic. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Demme (54' Lobotka), Anguissa; Lozano (77' Politano), Zielinski (77' Ounas), Elmas (86' Ghoulam); Petagna (78' Mertens). All. Spalletti.

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 5' Elmas

Note: ammoniti Di Lorenzo, Malcuit.