Mihajlovic: "Per lo scudetto tifo Napoli. Ha un pubblico meraviglioso, lo meriterebbe"

Sinisa Mihajlovic tifa Napoli per lo scudetto. Il tecnico del Bologna non si è voluto nascondere ed in conferenza stampa ha rivelato la simpatia per gli azzurri: "Per lo scudetto faccio il tifo per il Napoli. Hanno un pubblico meraviglioso, gente meravigliosa, che lo meriterebbe, e sarei contento per loro. Sono tanti anni che non si vince un campionato".

"Non me ne vogliano le altre squadre, ma io mi auguro che vinca il Napoli. Ha tutto: un grande pubblico, una grande rosa, un grande allenatore e fa un grande calcio. Bisogna solo vedere a gennaio cosa accadrà quando andranno via quei tre giocatori per la Coppa d’Africa", ha aggiunto il tecnico felsineo.