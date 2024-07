La classifica dei migliori tiratori di punizioni di sempre: due ex Napoli nella top 15

Quali sono i migliori tiratori di punizioni della storia del calcio? A questo interrogativo che in molti si pongono, con inevitabili opinioni discordanti, ha provato a rispondere il giornale inglese "FourFourTwo", specializzato in liste e classifiche, che ha stilato una graduatoria per designare i giocatori più abili di sempre nei calci piazzati.

Nella top 15 figurano anche due ex calciatori del Napoli: uno, neanche a dirlo, è Diego Armando Maradona, che figura però a sorpresa solamente in sesta posizione. L'altra ex leggenda azzurra, che proprio dal 'Pibe de Oro' ha rubato alcuni segreti in allenamento nel calciare le punizioni, è Gianfranco Zola, che figura al 13esimo posto.

Questa la top 15 completa secondo "FourFourTwo"

1) Juninho Pernambucano (Brasile)

2) Ronald Koeman (Olanda)

3) Sinisa Mihajlovic (Serbia)

4) Zico (Brasile)

5) Lionel Messi (Argentina)

6) Diego Armando Maradona (Argentina)

7) Shunsuke Nakamura (Giappone)

8) Alessandro Del Piero (Italia)

9) David Beckham (Inghilterra)

10) Ronaldinho (Brasile)

11) Didì (Brasile)

12) Pelè (Brasile)

13) Gianfranco Zola (Italia)

14) Roberto Baggio (Italia)

15) Rogerio Ceni (Brasile)