Quali sono i migliori difensori italiani della storia: nella classifica Di Lorenzo e tanti ex Napoli

FourFourTwo, noto giornale britannico specializzato in classifiche, ha redatto la graduatoria dei migliori difensori italiani della storia. Tra i 32 calciatori scelti, c'è Giovanni Di Lorenzo e alcuni grandi ex del Napoli.

Si parte dalla 32esima posizione, dove troviamo proprio l'attuale capitano azzurro. Al 29esimo posto il primo degli ex partenopei, Massimo Oddo, campione del Mondo 2006 con l'Italia.

In 25esima piazza "FourFourTwo" colloca Ciro Ferrara. Entrando nella 'top 20', in 16esima posizione c'è Eraldo Monzeglio, terzino dell'Italia bicampione del Mondo nel 1934 e nel 1938 e allenatore del Napoli per ben 8 stagioni, di cui 7 di fila.

All'undicesimo posto Tarcisio Burgnich, arcigno difensore dell'indimenticabile Napoli di Vinicio negli anni '70. Sul secondo gradino del podio, invece, l'ex Pallone d'Oro e capitano dell'Italia campione del Mondo 2006 Fabio Cannavaro, preceduto in classifica solamente da Paolo Maldini.

Questa la 'top 10' scelta da "FourFourTwo":

1) Paolo Maldini

2) Fabio Cannavaro

3) Gaetano Scirea

4) Franco Baresi

5) Alessandro Nesta

6) Claudio Gentile

7) Antonio Cabrini

8) Giuseppe Bergomi

9) Alessandro Costacurta

10) Roberto Rosato.