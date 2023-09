Avvicendamento tra due ex Napoli sulla panchina dell'Avellino: l'annuncio

Avvicendamento tra due ex Napoli sulla panchina dell'Avellino. Michele Pazienza, infatti, subentra a Massimo Rastelli alla guida degli irpini.

”Spero di essere l’uomo del destino. Cercherò, nel più breve tempo possibile, di trasmettere ai miei giocatori quello che è il mio modo di vivere il calcio. Le opportunità dei mesi scorsi vanno ormai messe da parte. Con un piccolo passaggio vi dico che con qualche squadra c’è stata una chiacchierata ma non si è trovato l’accordo. Come ho già detto in passato non ero alla ricerca di un contratto ma avevo la necessità di trovare quel club che potesse permettermi di continuare il mio percorso di crescita”, ha detto l'ex centrocampista azzurro nel corso della presentazione ufficiale da nuovo tecnico dei 'lupi'.