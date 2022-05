Rinnovo Koulibaly, il Napoli: "Non è vero che gli è stata offerta la metà dell'ingaggio"

Il Napoli prende posizione sul rinnovo di Kalidou Koulibaly e con un comunicato ufficiale bacchetta i giornali che hanno riportato la notizia dell'offertà di soli 3 milioni di euro a Koulibaly.

"Il Calcio Napoli non comprende come un editore attento quale Amodei possa consentire che si scriva sul Corriere dello Sport che la SSC Napoli abbia offerto a Koulibaly la metà di quello che guadagna, ovvero 3 milioni. Queste sono falsità che possono destabilizzare l’ambiente e creare inopportune negatività in una trattativa di prolungamento di contratto".

Si attende dunque dopo tale comunicato che il Napoli metta sul piatto una cifra importante per il leader della difesa azzurra, corteggiato in particolare dal Barcellona.