Verso Messina-Turris: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Restare a bordo del treno playoff nel rush finale dell'annata. Due impegni al termine della regular season, la Turris di Bruno Caneo sarà impegnata in trasferta nel penultimo turno del Girone C di Serie C. Dopo aver messo un freno al periodo di crisi di risultati con la vittoria casalinga contro la Virtus Francavilla, i Corallini mirano a dare continuità in esterna. I campani saranno attesi dal delicato match in trasferta sul campo del Messina. Al Franco Scoglio, contro una formazione già sicura della salvezza, Giannone e compagni cercano lunghezze utili per la volata conclusiva. Gli uomini di Ezio Raciti, come testimoniato dal tecnico in conferenza stampa alla vigilia, hanno intenzione di chiudere bene il campionato davanti al proprio pubblico.

Qualche ballottaggio in corso per la Turris che, d'altra parte, ha ritrovato il modulo e la maggior parte degli interpreti che hanno fatto la fortuna del girone d'andata. Restano diverse incognite nei tre reparti, ma il trainer di Alghero è pronto ad affidarsi al blocco che ha battuto i pugliesi nell'infrasettimanale. C'è il solito Perina, mentre Sbraga è stato scavalcato da Di Nunzio nelle gerarchie. Ok altresì Manzi ed Esempio, così come Ghislandi e Varutti sulle corsie. Franco è pronto a scalzare uno tra Zampa e Bordo in mediana, mentre Tascone è sicuro del ruolo. In avanti Longo dovrebbe trovare ancora spazio con Giannone e Leonetti. I padroni di casa sono disposti a scendere in campo col 4-3-3. Tre incertezze nello scacchiere di partenza di Raciti: Angileri e Trasciani si dividono la casacca sulla corsia destra, in attacco Piovaccari e Statella sono in vantaggio su Adorante e Catania.

Il fischio d’inizio del Franco Scoglio è fissato alle ore 17.30 di sabato 16 aprile e la partita sarà visibile in diretta su Eleven Sports, la piattaforma che detiene i diritti della Serie C.

Messina (4-3-3): Lewandowski; Angileri, Camilleri, Celic, Fazzi; Fofana, Rizzo, Damian; Russo, Piovaccari, Statella. A disposizione: Caruso, Rondinella, Trasciani, Marginean, Balde, Adorante, Konate, Catania, Busatto, Giuffrida, D’Amore, Matese. Allenatore: Raciti

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Ghislandi, Tascone, Franco, Varutti; Giannone, Longo, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Loreto, Sbraga, Zanoni, Bordo, Finardi, Zampa, Iglio, Nunziante, D’Oriano, Pavone, Santaniello. Allenatore: Caneo