Verso Messina-Juve Stabia: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Anticipo della trentesima giornata del Girone C di Serie C. La Juve Stabia, archiviata la parentesi Stefano Sottili, riparte da Walter Novellino. Avventura bis per l'allenatore di Montemarano, reduce dall'avvio di stagione col club di Castellammare. Accantonato il passo falso interno contro il Monopoli, le Vespe si proiettano al test in esterna sul campo del Messina. Un impegno importante per Eusepi e compagni, chiamati a riscattare il recente periodo e risalire la classifica. I giallorossi, dal canto loro, mirano a conquistare un bottino utile in ottica salvezza.

Quattro sconfitte e soltanto tre punti conquistati - frutto di una vittoria - nelle ultime cinque disputate per i campani. La griglia playoff è lontana quattro lunghezze e allo Stadio Franco Scoglio sarà necessario imporsi con una prova maiuscola. Il momento dei padroni di casa, tuttavia, è interessante: tre successi consecutivi, una sconfitta e un pareggio nelle recenti uscite per la brigata di Ezio Raciti. Il traguardo dei locali è appena ad un punto di distanza, l'intenzione è agganciare il centro della graduatoria quanto prima.

Una sola assenza per Novellino che dovrà fare a meno di Peluso: tutti gli effettivi sono a disposizione del trainer. Resta l'incognita modulo per la Juve Stabia, determinata a proporre il 3-5-2 con Tonucci, Troest e Caldore a difendere la porta di Dini. Le laterali saranno affidate a Donati e Dell'Orfanello (resta vivo il ballottaggio con Panico), la mediana potrebbe essere composta da Altobelli, Schiavi e Davì. In attacco, Stoppa agirà alle spalle di Eusepi. Lo staff tecnico, d'altra parte, studia altresì l'utilizzo della difesa a quattro e del tridente offensivo: in tale circostanza, gli esterni si abbasseranno e Caldore sarà destinato alla panchina con Bentivegna a svolgere il ruolo di ala. Sul versante opposto, Raciti si affida a Celic e Camilleri in retroguardia, Damian e Fofana a centrocampo. Statella (in vantaggio su Russo), Marginean e Goncalves a supportare la punta: Busatto si divide la maglia con Adorante.

Il calcio d’inizio di Messina-Juve Stabia è fissato alle ore 14.30 di sabato 5 marzo. La sfida sarà visibile su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie C.

Messina (4-2-3-1): Lewandowski; Trasciani, Celic, Camilleri, Morelli; Damian, Fofana; Statella, Marginean, Goncalves; Busatto. A disposizione: Fusco, Rondinella, Angileri, Giuffrida, Catania, Simonetti, Russo, Konate, Balde, D'Amore, Adorante, Spaticchia. Allenatore: Raciti

Juve Stabia (3-5-2): Dini; Tonucci, Troest, Caldore; Donati, Altobelli, Schiavi, Davì, Dell'Orfanello; Stoppa, Eusepi. A disposizione: Russo, Cinaglia, Esposito, Erradi, Panico, Scaccabarozzi, Guarracino, Bentivegna, Ceccarelli, De Silvestro, Della Pietra, Evacuo. Allenatore: Novellino