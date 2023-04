Messina-Juve Stabia considerata ad alto rischio: vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli

Serie C Girone C

Ultima uscita in trasferta che anticipa la chiusura della stagione contro l'Audace Cerignola: dopo il pareggio casalingo con la Fidelis Andria, la Juve Stabia sarà di scena sul campo del Messina. La squadra di Walter Novellino, che punta a conquistare una posizione in griglia playoff, dovrà fare a meno del pubblico gialloblè. È stato infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Napoli:

"Il Prefetto della Provincia di Messina comunica, per l’incontro di calcio Messina-Juve Stabia, in programma per il giorno 16 aprile 2023 presso lo stadio comunale F. Scoglio alle ore 17:30, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli. Il Prefetto fa sapere che l’incontro di calcio A.C.R. Messina-Juve Stabia è connotato da elevati profili di rischio in considerazione della pericolosità dimostrata in occasione dell’incontro Juve Stabia-Avellino, quando, al termine dell’incontro, durante le fasi di deflusso, si sono verificati incidenti fuori dall’impianto sportivo".