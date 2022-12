Napoli è tutta per l'Argentina: l'esultanza al gol di Messi nel cuore della città

Centinaia di tifosi dell'albiceleste in strada nel centro cittadino

Grazie al legame stabilito con Maradona, i napoletani tifano Argentina contro la Francia nella finale dei Mondiali in Qatar. Nonostante il divieto al maxischermo, molti bar in città stanno trasmettendo la partita e sono affollati da supporters argentini.

La maggioranza dei tifosi sono in piazza Dante e a Spaccanapoli. Il video (di Sorvillo) dell'esultanza al rigore di Messi e al gol di Di Maria in un locale di via dei Tribunali.

Intanto al murales dei Quartieri Spagnoli di Maradona i tifosi sono in visibilio e il percorso per arrivarci è già tutto bloccato. (Video di Angelo Pisani)