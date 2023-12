Sfogo social di Maradona Jr dopo l'ufficialità dell'esonero

Il Pompei ha comunicato, nelle scorse ore, di aver sollevato Diego Maradona Jr dall’incarico di allenatore della prima squadra. L’ex Napoli United, dopo la decisione del club, ha rilasciato un messaggio social: “Esistono momenti nella vita dove è tutto ingiusto. Grazie ai miei ragazzi per l’impegno e per la serietà, grazie al mio staff che mi ha accompagnato sempre. Adesso tutte quelle persone che non mi hanno mai voluto a Pompei saranno felici, ma il sogno di vedere questi ragazzi trionfare non me lo toglierete mai”. Poi l’immagine della classifica con due parole: “Post muto”. Diego Jr infatti ha lasciato il Pompei secondo in classifica, a meno quattro dalla capolista Acerrana. Proprio la gara persa contro la formazione granata, in Coppa Italia e ai calci di rigore, è stata fatale al mister, esonerato dalla società a poche giornate dalla fine del girone d’andata.