Mertens, il video con Starace sui social: "Da oggi basta panchina per me"

Dries Mertens è carico in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. L'attaccante belga è uno degli uomini più attesi in casa azzurra, dopo essere rimasto a lungo ai box per infortunjo in questa prima parte di stagione.

L'umore di 'Ciro' è sicuramente quello giusto, come testimonia una storia pubblicata dalla punta del Napoli sul suo profilo Instagram ufficiale nella quale scherza con lo storico magazziniere Tommaso Starace: "Basta panchina per me, da oggi si torna a giocare!", dice Mertens.