Napoli, sorpresa a Castel Volturno: Mertens assiste all'allenamento con il piccolo Ciro | FOTO

Gradita sorpresa per i calciatori del Napoli a Castel Volturno. La squadra azzurra ha ricevuto, infatti, la visita a sorpresa di un grande ex, Dries Mertens, tornato in quella che è stata la sua casa per ben 9 stagioni.

Il club partenopeo ha pubblicato alcune immagini, sui propri canali ufficiali, della visita dell'attaccante belga, che ha assistito all'allenamento a bordo campo accompagnato dal figlioletto Ciro.

Immancabile, poi, la foto con Tommaso Starace, con lo storico magazziniere azzurro che ha pubblicato lo scatto sui social.