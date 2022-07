La radio ufficiale del Napoli: "Addio a Mertens. Non rinnova"

Si chiude l'esperienza nel Napoli di Dries Mertens, il calciatore con il maggior numero di gol nella storia degli azzurri. A dare l'ufficialità Radio Kiss Kiss Napoli, che ha ospitato Carlo Alvino, autore dell'intervista al presidente De Laurentiis che andrà in onda questa sera alle 21, dopo essere stata rimandata più volte nel corso della giornata.

"C'è stato il saluto ufficiale a Mertens", questa l'anticipazione di Kiss Kiss Napoli. Il belga dunque come era ormai chiaro non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Il presidente potrebbe annunciare l'ingaggio di Kim, sostituto di Koulibaly, già questa sera.