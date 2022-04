Napoli, fattore Mertens: 5 gol negli ultimi 5 anni contro l'Atalanta

Dries Mertens è sicuramente uno degli uomini più attesi di Atalanta-Napoli. Con Osimhen fuori causa per squalifica e Petagna ai box per infortunio, le chiavi dell'attacco azzurro saranno affidate tutte ai piedi del belga.

Mertens, peraltro, ha una discreta confidenza con i bergamaschi, già puniti all'andata. Sono, infatti, cinque le reti realizzate dall'attaccante partenopeo negli ultimi 5 anni contro i nerazzurri.

Oltre al gol siglato nel match del 4 dicembre scorso, perso dai partenopei per 3-2 al Maradona, Dries ha bucato la rete orobica per ben tre volte a cavallo tra l'agosto del 2017 ed il gennaio 2018, all'andata e al ritorno in campionato ed in Coppa Italia.

Un'altra marcatura contro la squadra di Gasperini il belga l'ha siglata il 22 aprile 2019. E se domenica prossima dovesse ripetersi, sembra scontata la dedica al 'baby Mertens' Ciro Romeo, nato da appena una settimana.

I gol di Mertens contro l'Atalanta

27 agosto 2017: Napoli-Atalanta 3-1 (Campionato)

2 gennaio 2018: Napoli-Atalanta 1-2 (Coppa Italia)

21 gennaio 2018: Atalanta-Napoli 0-1 (Campionato)

22 aprile 2019: Napoli-Atalanta 1-2 (Campionato)

4 dicembre 2021: Napoli-Atalanta 2-3 (Campionato).