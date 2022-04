De Laurentiis, la rivelazione su Mertens: la frase in napoletano di Dries al presidente

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Sky Sport, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche dell'incontro con Dries Mertens, rivelando alcuni simpatici retroscena: ""Uno che viene da fuori Italia come Dies e vive a palazzo Donn'Anna, dove si respira la storia da ogni pietra, si vede Capri sullo sfondo e il Vesuvio a sinistra, perché deve andare via? A me fanno ridere. Dries ha chiamato suo figlio Ciro, più di questo... Adesso deve dimostrare se vuole restare".

"Ho detto Ciro, perché anche lui si chiama Ciro, 'che dobbiamo fare? La palla in mano ce l’hai te, sei tu il calciatore ed è giusto che la palla la gestisca tu. Vuoi parlarne adesso? Tra una settimana, tre? A fine campionato? Il 22 ci vediamo a cena?'. Lui mi ha risposto, sorridendo: 'Presidè, ce verimme'", ha raccontato divertito De Laurentiis.