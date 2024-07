Mertens firma una maglia del Napoli ad un bambino a Geinberg, in Austria: il retroscena

I tifosi del Napoli sono ovunque, è cosa nota. Ed è possibile incontrarne qualcuno anche a Geinberg, paesino austriaco di circa 1500 abitanti. E' quanto accaduto in questi giorni a Dries Mertens, che si trova proprio lì in ritiro con il Galatasaray.

L'ex attaccante azzurro - come raccontato dal giornale turco Milliyet - ha, infatti, autografato la maglia della sua ex squadra ad un bambino tifoso del Napoli che era lì ad attenderlo all'esterno dell'hotel, dove il club di Istanbul soggiorna per la preparazione estiva.