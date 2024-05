“Se il Napoli cede Meret deve farlo solo per un portiere da 50 milioni, altrimenti non ha senso”

“Meret? Alex è un grande portiere, lo conosco sia come uomo che come calciatore ed è un vero numero uno. L’anno scorso fu messo in discussione ma seppe far fronte alle critiche come alcuni suoi compagni e vincere addirittura lo scudetto. Quest’anno forse ha risentito del momento difficile di tutto il Napoli, anche se sicuramente qualche errore lo ha fatto, ma se non sei difeso nella maniera corretta tutto diventa più difficile". L’ex allenatore di Alex Meret alla Spal, Leonardo Semplici, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del portiere della Nazionale.

"Ci può stare che gli azzurri possano pensare di cambiare nella prossima stagione, ma se cambi Meret devi prendere un portiere da 50 milioni perché altrimenti non avrebbe senso. Oggi Alex è uno dei migliori portieri in Italia e secondo me anche in Europa, è stato troppo spesso messo in discussione e critiche contro, ma so che lui tiente tanto a questa maglia e spero che possa continuare questa avventura", ha aggiunto Semplici.