Problemi fisici per Meret in Nazionale: a rischio la convocazione agli Europei?

Alex Meret potrebbe rischiare di non rientrare tra i 26 convocati finali dell'Italia per gli Europei 2024. Il portiere del Napoli ha accusato un problema fisico nell'ultimo allenamento in nazionale e sarà valutato nelle prossime ore.

A parlarne è stato il ct Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Le convocazioni le danno tutti il 7 giugno. Spero di darle giovedì, mi auguro per l’ora di cena. Mi prendo tutto il tempo per decidere nella maniera più corretta. Meret si è fermato nel riscaldamento perché ha sentito contrarre un po’ il muscolo, domani si saprà meglio. I medici mi dicono che Barella riuscirà a recuperare per la prima partita, siamo molto fiduciosi, ma bisogna vedere lo sviluppo perché c’è da ricominciare a correre e c’è da fare un po’ di cose”.