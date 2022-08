Memorial Don Pasquale Ercolano, vince il Sant'Agnello: Sorrento ko in finale. Terzo posto per il Massa Lubrense, Vico Equense fuori dal podio

Una giornata nel segno dello sport e del ricordo. Allo Stadio Italia è andato in scena il primo memorial Don Pasquale Ercolano. A pochi giorni dagli esordi ufficiali nelle rispettive competizioni, sul suolo rossonero si è svolta una serata di calcio, agonismo e sana competizione. Tutte le squadre della Penisola Sorrentina si sono affrontate, la brigata di Vincenzo Maiuri ha accolto le altre tre chiamate al prossimo torneo di Eccellenza: Vico Equense, Massa Lubrense e Sant'Agnello.

La prima semifinale è andata al Sorrento che ha vinto 2-0 contro il Massa Lubrense: decisive le reti di Herrera su punizione ed El Ouazni su calcio di rigore. Nella seconda semifinale, il Sant'Agnello si è imposto sul Vico Equense: le due compagini si sfideranno anche nel campionato regionale, entrambe sono state inserite nel Girone B. La finale per il terzo e quarto posto è stata vinta dai nerazzurri: battuti gli azzurro-oro dalla lotteria degli undici metri. La finalissima, invece, ha premiato i biancazzurri contro i padroni di casa in maglia rossonera: 1-0 nella gara durata 40 minuti.

Così il Sant'Agnello sui social: "Da parte della società un grazie al Sorrento per l’organizzazione della manifestazione, per l’invito e per la splendida serata di sport".