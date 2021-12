Memorial D'Auria - Il match amichevole Puteolana-Rione Terra termina in parità

"Chi ha un cuore buono, mai verrà dimenticato". È questo lo slogan del Memorial D'Auria, andato in scena oggi allo Stadio Domenico Conte di Pozzuoli. Match amichevole disputato nel ricordo di Fernando D'Auria, storico presidente della Puteolana che nel 1993/94 conquistò il campionato interregionale - denominato successivamente come Serie D - attraverso gli spareggi. Una giornata all'insegna del sano agonismo e dello sport: i granata hanno affrontato il Rione Terra.

La categoria di differenza si intravede ad avvio gara, con i padroni di casa che premono sull'acceleratore con i migliori: ci provano Guarracino, Evacuo e De Simone senza sbloccare il risultato. Il vantaggio si materializza al 25' con Accietto, bravo a sfruttare un ottimo suggerimento in area di rigore. Qualche giro di cronometro più tardi, passata la mezz'ora, si concretizza il raddoppio con De Simone, abile a scaricare il pallone in porta.

Nella ripresa non mancano le sostituzioni da una parte e dall'altra. Gli ospiti vanno a caccia del gol e dimezzano lo svantaggio. Esposito commette un fallo in area, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Cirino che accorcia e riporta i ragazzi di mister Monaco in partita. Venti minuti più tardi c'è anche il pareggio in seguito a una manovra corale, a segno va Ciotola. Il confronto amichevole va in archivio col punteggio di 2-2.