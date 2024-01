Napoli, l'esordio in azzurro di Mazzocchi dura solo 5 minuti: per il terzino è subito rosso diretto

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Pasquale Mazzocchi con la maglia del Napoli. Il terzino proveniente dalla Salernitana è entrato in campo subito dopo l'intervallo al posto di Zielinski, ma già al 50' è stato espulso con rosso diretto per fallo su Lazaro.

L'arbitro Mariani aveva inizialmente estratto il cartellino giallo, per poi modificare la propria decisione dopo aver rivisto l'episodio al video richiamato dal Var.