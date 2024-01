Napoli-Inter, la frase urlata da Mazzarri fa il giro del web: "Peggio di Pechino, vergogna" il labiale del tecnico?

Non è stata una bella serata per Walter Mazzarri. Il tecnico del Napoli non ha nascosto la propria delusione per l'andamento della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter.

Sta facendo il giro del web il labiale dell'allenatore azzurro al momento del rosso a Simeone. "Peggio di Pechino, vergogna", sembra urlare il trainer toscano dopo l'espulsione dell'argentino.

Mazzarri ha lasciato la sua panchina dopo il gol di Lautaro Martinez, senza seguire gli ultimi minuti del match. Inoltre non ha preso parte nè alla premiazione, nè alla conferenza stampa post partita.