Mazzarri, niente Iran: salta l'affare, il Persepolis ufficializza il nuovo allenatore

Walter Mazzarri deve rimandare il ritorno in panchina. L’ex Napoli, reduce da una parentesi non felice all’ombra del Vesuvio, non sarà il nuovo allenatore del Persepolis. Salta l’affare tra le parti e sfuma l’occasione estera per il tecnico italiano, il team iraniano sceglie di affidare il ruolo a Juan Carlos Garrido.

Nelle scorse ore è arrivata la fumata nera con il mister di San Vincenzo, al suo posto è stato ufficializzato il trainer spagnolo che avrà il compito di sostituire Osmar Loss Vieira alla guida della squadra che ha vinto il campionato nell’ultima stagione.

Il Persepolis ha valutato diverse candidature, comprese alcune piste italiane. Poi la scelta di virare su Garrido, Mazzarri quindi dovrà attendere un’altra chiamata per rilanciarsi dopo l’esperienza bis non positiva con il club di De Laurentiis.