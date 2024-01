Napoli, Mazzarri non rischia l'esonero al momento: le parole del ds Meluso

Walter Mazzarri, al momento, non rischia l'esonero dopo la netta sconfitta contro il Torino. E' quanto riferito dal ds del Napoli Mauro Meluso nel post partita ai microfoni di Dazn.

"L'allenatore gode della massima fiducia della società, della squadra e mia. Nessuna riflessione in merito. "Abbiamo aspettato che Mazzarri scendesse dalla tribuna, visto che era squalificato. Abbiamo fatto una piccola riunione con lui e poi parlato coi giocatori. È stata una partita per cui ci scusiamo con la nostra gente, per quelli venuti a Torino. La squadra è irriconoscibile. Le scuse servono per dire che non possiamo andare avanti con una situazione del genere. Chi va in campo deve prendersi responsabilità. La nostra rosa è costruita sotto il profilo professionale ma anche umano", ha detto il dirigente azzurro.

L'ipotesi ritiro

"Lunedì ci ritroviamo al centro sportivo e decideremo cosa fare. Valuteremo", ha aggiunto Meluso parlando dell'ipotesi di un ritiro in vista del derby contro la Salernitana in programma sabato pomeriggio al Maradona.

Il rosso per Mazzocchi

Chiusura sull'espulsione del neo acquisto 5 minuti dopo il suo ingresso in campo: "Mazzocchi ha fatto una cavolata per eccesso di agonismo".