Mazzarri: "Il Napoli non ha costruito grandissime nitide occasioni. Siamo stati solidi"

“Abbiamo fatto una buona prova difensiva, senza concedere nulla ad un Napoli che di solito costruisce sei-sette palle gol. Siamo stati solidi, a differenza della gara con l'Empoli; abbiamo provato a contrattaccare, ci è mancata un pizzico di concretezza nelle ripartenze, ma non dimentichiamo che loro in difesa hanno campioni come Koulibaly, difficili da superare. Nella ripresa stavamo controllando per poi tentare l'assalto finale, ma abbiamo commesso una ingenuità e concesso il rigore del 2-0 che ci ha tagliato le gambe”. Così il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha analizzato la sconfitta contro il Napoli in conferenza stampa al termine del match.

“Abbiamo scelto di giocare stretti, tenere la linea a dieci metri dalla nostra area di rigore per non concedere spazi ad un giocatore come Osimhen e prendere palla e creare qualcosa. Il Napoli è stato superiore per palleggio e possesso palla, ma non ha costruito grandissime nitide occasioni. Abbiamo fatto la nostra partita, peccato aver perso la marcatura in occasione del primo gol”, ha aggiunto l'ex allenatore azzurro.