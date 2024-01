Mazzarri in conferenza stampa prima di Napoli-Salernitana: "Il ritiro? Ho goduto"

"Ho goduto a stare in ritiro perché ho potuto essere più vicino ai ragazzi". Così l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri a proposito del provvedimento adottato dalla società dopo la pesante sconfitta di Torino.

Il tecnico parla nella conferenza stampa che precede Napoli-Salernitana sottolineando anche che "da quando sono arrivato ho dovuto affrontare solo big match ogni tre giorni e non ho mai avuto il tempo di allenare la squadra, di parlare con i calciatori. In questa settimana è stato possibile farlo. Non si tratta di un ritiro punitivo".

"Dopo la partita di Torino - aggiunge l'allenatore toscano - i giocatori, che sono professionisti, erano i primi ad essere incavolati. Per cui se è possibile andare in ritiro con un allenatore che li ha potuti allenare poco, tutti dovrebbero essere contenti come me. Inoltre per rispetto di una città e dei tifosi anche loro devono sapere che il Napoli che ha vinto lo scudetto è in una posizione che non è consona e devono rendersi conto che devono rendere di più. C'era bisogno di lavorare di più con il nuovo allenatore. I ritiri non piacciono neanche a me e non li ritengo giusti, ma ci sono casi in cui si devono fare".

Il rapporto con i tifosi

C'è aria di contestazione, ma ai tifosi Mazzarri chiede di stare vicino alla squadra. "Io non mi nascondo - ha detto - Questo è un momento un po' particolare e io che so come è la gente di Napoli chiedo un piccolo aiuto per questi ragazzi non per me. Per 95 minuti, per come è lo spirito dei napoletani, provino a dare una mano. Se poi non saranno contenti è giusto che si fischi. Ma non ho dubbi, la gente sarà vicino a questi ragazzi che passano un momento di difficoltà".

Il 4-3-3

A proposito del modulo Mazzarri ha spiegato: "Il 4-3-3 l'ho sposato, ho visto come si attacca, mi sono fatto una cultura tale per dire che se mi chiamano e vogliono che giochi così lo faccio perché è un modulo che mi piace. Devo avere i giocatori giusti per fare un determinato modulo, è lì che bisogna ragionare: vedere i giocatori di quest'anno e l'anno scorso, ma sono convinto che con i giocatori giusti questo modulo mi piace tantissimo, come mi piaceva il 3-4-3 ai tempi".