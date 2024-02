Napoli, Mazzarri dirige l'allenamento a Castel Volturno: comunicazioni nelle prossime ore?

Walter Mazzarri ha regolarmente diretto l'allenamento del lunedì a Castel Volturno. Il tecnico del Napoli, di fatto, non sa ancora se sarà lui o meno a guidare gli azzurri contro il Barcellona in Champions League.

Comunicazioni in tal senso potrebbero arrivare già nelle prossime ore, con Calzona pronto a tornare all'ombra del Vesuvio, stavolta nelle vesti di capo allenatore. Con lui potrebbero esserci anche i ritorni del preparatore atletico Sinatti, ora in Nazionale con Spalletti, e di Simone Bonomi, ex terzino del Napoli ai tempi della Serie C e collaboratore tecnico durante la gestione Sarri.

Non è ancora chiaro, invece, se Marek Hamsik avrà o meno un ruolo nello staff tecnico del ct della Slovacchia, che conserverà anche il ruolo di selezionatore.