Festa Scudetto nelle piazze, Dazn: "Trasmetteremo solo il secondo tempo. Serve però la fibra ottica ultraveloce"

Dazn commenta così la trasmissione del secondo tempo della partita e della cerimonia di premiazione sui maxischermi che verranno allestiti in loco dalle società incaricate dai Comuni interessati: “In accordo con Lega Serie A abbiamo deciso di accogliere la richiesta della Prefettura di Napoli di trasmettere in alcune piazze in via del tutto eccezionale il secondo tempo della partita Napoli-Sampdoria e la premiazione per consentire maggior sicurezza nei festeggiamenti nei comuni dell’area metropolitana e nella città di Napoli".

"Confidiamo che i Comuni riescano a dotarsi di tutto il necessario per garantire a tifosi e sportivi di godere di questo importante momento, nel miglior modo possibile. Si tratta di una situazione di grande festa, che riveste i caratteri dell’eccezionalità per le modalità con cui l’evento verrà trasmesso e di urgenza per le tempistiche. Affinché la visione risulti perfetta è infatti indispensabile che i luoghi individuati dai Comuni - attraverso le società coinvolte nell’organizzazione - siano dotati ad esempio di connessione in fibra ottica ultraveloce e mezzi tecnici adeguati”, prosegue nella nota inviata all'Ansa Dazn.

Premiazione al Maradona

Al termine del match tra Napoli e Sampdoria la Lega Serie A e TIM consegneranno agli azzurri, società vincitrice dello scudetto 2022/2023, la coppa di Campione d’Italia.

La premiazione avrà luogo sul terreno di gioco dello stadio “Diego Armando Maradona” al termine di Napoli-Sampdoria. Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e l’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, consegneranno la medaglia d’oro a tutti i calciatori e all’allenatore Luciano Spalletti. Il capitano Giovanni Di Lorenzo salirà per ultimo per alzare il trofeo.