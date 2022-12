Finale Mondiali in Qatar, non ci sarà il maxischermo a Castel dell'Ovo

Non ci sarà il maxischermo a Castel dell'Ovo in occasione della finalissima dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia in programma domenica pomeriggio. E' quanto annunciato dal Comune di Napoli in una nota.

"In relazione alle notizie riportate questa mattina da alcuni organi di stampa, l'amministrazione comunale precisa che non risulta alcuna richiesta per l'installazione di un maxischermo a Castel dell'Ovo in occasione della finale dei Mondiali di calcio tra Argentina e Francia in programma domenica 18 dicembre", si legge nel comunicato di palazzo San Giacomo.

Tanti tifosi dell'Argentina che vivono a Napoli e in Campania sperano ancora in un luogo di ritrovo per vedere il match tutti insieme.