Malore per Massimo Mauro mentre giocava a padel, l'ex Napoli colpito da infarto

Paura per Massimo Mauro, ex centrocampista del Napoli all'epoca del secondo scudetto degli azzurri di Maradona. L'opinionista tv, 61 anni, durante una partita a padel nel quartiere Lido di Catanzaro, ha accusato un malore. E' stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Catanzaro dove è stato operato d'urgenza con un'angioplastica.

Secondo quanto scrive Tuttosport, le sue condizioni di salute sarebbero in via di miglioramento, ma resta ancora sotto osservazione.

"In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato", le prime parole di Mauro dopo l'operazione.