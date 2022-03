Massa Lubrense, weekend decisivo: la squadra di Aiello può festeggiare la promozione in Eccellenza

Un weekend che potrebbe essere decisivo per chiudere, con diverse giornate d'anticipo, la corsa del Massa Lubrense. La formazione di Pasquale Aiello, protagonista indiscussa nel Girone D di Promozione, è a un passo dal salto di categoria. L'Eccellenza, infatti, è pronta ad aprire i battenti alla compagine nerazzurra, reduce da un cammino finora strepitoso e macchiato soltanto dal passo falso del turno precedente. Diciotto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in ventuno turni disputati in campionato. Una marcia quasi trionfale per Marino e compagni, pronti ad affacciarsi al grande traguardo.

La ventiduesima giornata del torneo, infatti, potrebbe consentire al Massa Lubrense di conquistare la meta e assicurarsi un posto nella competizione di un livello superiore. Servirà il gioco degli incastri, i risultati utili per festeggiare la promozione. Ai ragazzi di Aiello servirà un successo nella sfida casalinga con la Viribus. Nel fortino del Cerulli, dove la società ha chiamato a raccolta il pubblico, ci sarà il confronto con la compagine vesuviana intenzionata ad avvicinarsi alla zona playoff. Dunque, un banco di prova tutt'altro che semplice per i costieri.

Tuttavia, il solo successo potrebbe non bastare a quattro partite dal termine. Al Massa Lubrense servirebbe lo stop del Givova Capri Anacapri per celebrare la vittoria del campionato. Gli isolani secondi in classifica, con una gara ancora in bilico (quella sospesa contro il San Vito Positano, ndr), sono a 14 lunghezze di distanza e attesi dall'esame Agerola in trasferta domenica pomeriggio. Una disfatta in esterna degli uomini di Staiano e l'eventuale hurrà dei nerazzurri nell'anticipo aumenterebbe il distacco di 17 punti. Fine settimana della verità per i piani alti del Girone D.