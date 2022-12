Battendo per 1-0 il Portogallo, il Marocco si è qualificato per le semifinali dei mondiali di calcio. E' la prima semifinale nella storia per una nazionale africana.

Festeggiamenti e caroselli di auto con bandiere del Marocco in molti quartieri del centro di Napoli.

E' grande la gioia del popolo marocchino per il grande traguardo raggiunto.