Mariglianese - Ufficializzato un nuovo under per Sanchez

Il ko nel derby contro il San Giorgio e l'obiettivo di rilanciarsi in classifica dopo un periodo non entusiasmante. La Mariglianese di Luigi Sanchez, messo alle spalle il crollo esterno al Paudice, si proietta al prossimo appuntamento allo Stadio Santa Maria delle Grazie. In Campania approderà il Città di Fasano, squadra attualmente al quarto posto nel Girone H di Serie D e reduce dal doppio successo contro Casertana e Lavello. Sono quattro i risultati utili consecutivi per i pugliesi, artefici di tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare disputate. Soltanto due punti conquistati dai biancazzurri in altrettante sfide giocate.

La società, nel contempo, ha regalato una nuova pedina a Sanchez. Si tratta di Antonio Arrivoli, esterno basso classe 2003 e proveniente dall'avventura con la casacca del Gladiator. Il terzino va a rinforzare il pacchetto under della formazione campana: "Antonio Arrivoli, terzino sinistro classe 2003, approda alla Mariglianese. Da inizio stagione tra le fila del Gladiator dove ha collezionato dieci presenze nel Campionato di Serie D. Giovane promettente che va ad arricchire il parco under della squadra allenata da mister Luigi Sanchez".