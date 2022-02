Mariglianese, preso il giovane Strazzullo: l'ex San Giorgio si veste di biancazzurro

Nuovo rinforzo per la mediana di Luigi Sanchez. Il tecnico della Mariglianese, infatti, potrà contare sul giovanissimo Antonio Strazzullo. Il centrocampista classe 2003, formatosi con la maglia del Benevento e reduce da esperienze in Serie D con divise campane, è pronto a mettersi in gioco con la casacca biancazzurra. Trattativa andata in porto e ufficialità arrivata direttamente dal club attraverso i canali di riferimento: "Antonio Strazzullo, centrocampista anno 2003, è un nuovo tesserato della US Mariglianese. Cresciuto nelle giovanili del Benevento, ha vestito poi le maglie di Nocerina e FC San Giorgio in Serie D. Domenica scorsa la sua prima apparizione a San Giorgio con i colori biancoazzurri".