La Mariglianese si pronuncia dopo la stangata del Giudice Sportivo: "Il club attuerà contromisure affinché non si registrino episodi simili"

Il prezioso successo di misura della Mariglianese sull'Altamura, che ha messo fine alla serie di tre sconfitte del recente periodo, non è passato inosservato. I biancazzurri di Luigi Sanchez, con la conquista della posta in palio, si sono assicurati un rilancio in classifica e un bottino utile in ottica salvezza. Eppure, l'ultimo weekend dei campani non è stato totalmente positivo. Una nota stonata c'è stata e ha avuto risalto con le decisioni del Giudice Sportivo di squalificare il campo e di multare la società "per avere:

- propri sostenitori lanciato sputi all'indirizzo di alcuni giocatori avversari e di un A.A., il quale veniva più volte (7) attinto sul collo ed alla schiena;

- fatto esplodere 10 bombe carta nel settore ad essi riservato;

La società inoltre ometteva di mettere a disposizione un numero sufficiente di palloni per disputare l'incontro. Sanzione così determinata anche in considerazione della manifesta violazione delle disposizioni federali e normative atte a contenere il diffondersi della pandemia da Covid19".

Un comportamento sugli spalti che il club ha stigmatizzato e condannato attraverso i canali ufficiali. Negli ultimi minuti, infatti, la società ha rilasciato una nota di denuncia: "La Società US Mariglianese, in seguito alle decisioni del GdS con la squalifica del campo per una giornata ed un’ammenda di € 3.000, per i fatti accaduti durante la gara interna contro il Team Altamura, prende le distanze e si dissocia nel modo più assoluto, da quanto verificatosi. Domenica, nella gara vittoriosa al “Santa Maria delle Grazie”, qualche facinoroso, non appartenente al gruppo organizzato della tifoseria, ha purtroppo rovinato una sana giornata di calcio. Gli atti registrati domenica pomeriggio, non fanno parte dello stile di questa Società, anzi, l’obbligo di ospitalità verso gli avversari e la terna arbitrale di turno, costituisce per la US Mariglianese, il principale obiettivo da perseguire al di là di ogni risultato. La US Mariglianese attuerà sin d’ora, tutte le dovute contromisure affinchè, episodi del genere non abbiano più a verificarsi".