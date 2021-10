Mariglianese, novità sulla questione stadio: si giocherà al Santa Maria delle Grazie

Una vittoria, un pareggio e due sconfitte. È il rendimento della Mariglianese in campionato, neopromossa in Serie D e reduce da un avvio altalenante. La compagine biancazzurra, allenata e guidata da mister Sanchez, è nella fase di rodaggio e sta limando i meccanismi per disputare un percorso all'altezza della piazza. La società, dal canto suo, sta lavorando affinché tutto proceda per il verso giusto. L'ultima novità riguarda la questione stadio, la proprietà - attraverso i canali ufficiali - ha diramato una nota ufficiale.

Si ritorna al Santa Maria delle Grazie. L'impianto è pronto ad accogliere i prossimi appuntamenti stagionali della squadra: "Per la prima nella nostra storia, per la prima volta da quando Marigliano ha "riavuto" il suo stadio, la U.S. Mariglianese giocherà "in casa". I pareri favorevoli, dell'amministrazione da una parte e della Lega dall'altra, ci hanno offerto la possibilità di scegliere. Per la prima volta abbiamo potuto scegliere di giocare al Santa Maria delle Grazie. Ci era chiaro sin da subito che non avremmo potuto godere di tutti i benefici di questa scelta, ma l'emozione di poter calcare il sintetico di casa anche oltre gli allenamenti ci ha riempito il cuore di emozione. Un'emozione monca, un'emozione strozzata, ma comunque un passo in avanti verso quello che sarà (ci auguriamo a breve) il giorno più bello della nostra storia. Pare evidente che non manca ancora molto a quando la Mariglianese riabbraccerà i propri tifosi nello stadio cittadino".

Mariglianese, ok stadio ma senza tifosi

Gli uomini di Sanchez, tuttavia, non potranno contare sull'apporto del pubblico amico. Il placet dell'amministrazione e della Lega concerne prettamente l'ingresso degli addetti ai lavori. I tifosi potranno ritornare sui geradoni del Santa Maria delle Grazie soltanto dopo gli interventi di manutenzione per la messa a norma dello stadio: "Non sarà così questo week end. La Lega Nazionale Dilettanti e, quindi, gli organi preposti, hanno si autorizzato la disputa del match al Santa Maria, ma hanno imposto le "porte chiuse" fino a quando non saranno completati gli ultimi interventi di messa a norma. Interventi che, ci è stato comunicato dall'amministrazione, sono programmati e dovrebbero partire già dalla prossima settimana. Con questo comunicato intendiamo condividere con tutti i nostri tifosi l'orgoglio e la gioia di essere tornati a casa, ma allo stesso tempo chiediamo un ulteriore sforzo di passione nel "sopportare" di restare "divisi da un muro" ancora per qualche settimana. Allo stesso tempo vogliamo scusarci con i nostri abbonati, che saranno impossibilitati a seguire la partita di questa domenica. A loro sarà riservato in primis l’ingresso in caso di capienza limitata ma soprattutto un trattamento speciale già a partire dalla prossima domenica casalinga".