Mariglianese, cambiano le cariche societarie: nominato il nuovo presidente, annunciata la dirigenza

Nuove cariche societarie per la Mariglianese. Il club biancazzurro, che non vive una situazione di classifica tranquilla nel Girone I di Serie D, ha comunicato che Federico De Girolamo è il nuovo presidente. Il vicepresidente è Santolo Nappi, con l'avvocato Raffaele Grazioso nel ruolo di direttore generale e con Mario Simbolo nel compito di direttore sportivo. Così il sodalizio: "Il nuovo consiglio d'amministrazione ringrazia il presidente uscente per il lavoro svolto e l'impegno profuso fin qui. Sono ore calde dunque per la nostra amata Mariglianese. Il nuovo team è composto da persone che provano un amore viscerale e maturo, pieno di valori e rispetto per la squadra e per il paese. L'U.S. Mariglianese è viva e sempre più ambiziosa, sia sul mercato che nella categoria che di merito ha conquistato. Noi ci crediamo".