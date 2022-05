Mariglianese-Sanchez, è finita: la separazione è ufficiale. Il club: "È stato un onore lavorare con l'intero staff"

La separazione dal direttore sportivo Orlando Stiletti e non solo. La Mariglianese, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l'addio di un altro grande protagonista delle ultime stagioni. Il tecnico Luigi Sanchez, dopo la conquista della Serie D e la salvezza agguantata nel Girone H, non rinnova la sua esperienza in biancazzurro. Il mister, assieme al suo staff, non resterà a Marigliano per una nuova annata: "Le strade di Luigi Sanchez e della US Mariglianese si separano ufficialmente. L'allenatore, che ha contribuito prima alla storica promozione in Serie D e alla salvezza nel Campionato Interregionale poi, non guiderà il club biancazzurro nella prossima stagione. Mister Sanchez insieme al suo staff composto dall’allenatore in seconda Antonio Orefice, il Preparatore Atletico Raffaele Scialò ed il Preparatore dei Portieri Fabio Moselli non rinnoveranno il contratto in scadenza al 30 giugno 2022".

Attraverso i canali ufficiali, la società ha ringraziato e salutato Sanchez: "È stato un vero onore avere avuto con noi un professionista come Luigi col quale si conclude una fantastica avventura insieme iniziata due anni fa. Sin dal primo giorno ha saputo portare insieme al suo staff competenza ed entusiasmo nell'ambiente azzurro, svolgendo un lavoro importante nella crescita di tanti calciatori e conquistato dapprima la finale ad Ischia per l'accesso in Serie D, proseguendo con la fondamentale e per nulla scontata salvezza a Brindisi regalando a tutta la città emozioni mai vissute prima. Le strade si separeranno, ma la stima e l'affetto resteranno immutati. Auguriamo a Luigi, Antonio, Raffaele e Fabio le migliori fortune professionali, certi che sapranno far valere anche altrove il loro indiscusso valore".