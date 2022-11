La Mariglianese annuncia il nuovo allenatore: Felice Mollo eredita la panchina biancazzurra

La Mariglianese si prepara al prossimo impegno in campionato. Dopo un avvio totalmente negativo e con la decisione di salutare anzitempo Stefano Senigagliesi, il club biancazzurro lavora in vista del match con la Cittanovese. Due giorni fa il team napoletano ha raggiunto l'accordo col nuovo allenatore: si tratta di Felice Mollo. Questa la nota ufficiale, diramata qualche istante fa: "L’U.S Mariglianese comunica che nella giornata del 9 Novembre 2022 ha raggiunto un accordo con l’allenatore Felice Mollo, insieme all’allenatore in seconda Pasquale Sena assumerà la guida tecnica della prima squadra. Inizia ora un nuovo capitolo in biancoceleste: buon lavoro, Mister".