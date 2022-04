La Mariglianese affronta il Nardò nella prosecuzione del match: ventiquattro i convocati di Sanchez

La Mariglianese torna in campo domani. La squadra di Luigi Sanchez, a caccia di punti salvezza, potrebbe avere tre lunghezze a disposizione. La compagine biancazzurra, infatti, dovrà affrontare la sfida a metà con il Nardò. Lo scorso 26 marzo, Esposito e compagni hanno dovuto posticipare il secondo tempo della disputa al Santa Maria delle Grazie. L'infortunio del direttore di gara Franzò durante il primo tempo costrinse le squadre a non scendere in campo dopo l'intervallo. Eppure, i primi quarantacinque minuti si misero in discesa per i campani che trovarono il sigillo del vantaggio al 22'. Su assistenza dalla destra di Micillo, proprio il bomber svettò in area e insaccò alle spalle di Petrarca.

Domani si scenderà sul manto erboso napoletano per archiviare la gara. La Mariglianese avrà un solo compito: blindare il prezioso successo in chiave salvezza. Il bottino pieno, infatti, sarà vitale per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Il tecnico Sanchez, al termine della rifinitura odierna, ha diramato la lista dei convocati. Sono ventiquattro gli effettivi a disposizione, di seguito l'elenco completo:

Portieri - Cafariello, Maione, Robin

Difensori - Arrivoli, De Angelis, De Giorgi, Fiorillo, Micillo, Pantano, Tommasini, Torromacco, Varchetta

Centrocampisti - Aracri, De Martino, Faiello, Langella, Massaro, Marzano, Palumbo, Strazzullo

Attaccanti - Esposito, Ragosta, Rimoli, Tagliamonte