La Mariglianese saluta Mollo: finisce l'avventura dell'allenatore in panchina

Stagione complicata per la Mariglianese che, con una classifica preoccupante, ha comunicato la separazione anche da mister Felice Mollo. Termina, dunque, l'avventura dell'allenatore sulla panchina biancazzurra: "La US Mariglianese comunica che il mister Felice Mollo non sarà più alla guida tecnica della squadra per aver di comune accordo deciso di interrompere il rapporto di collaborazione. Al mister i ringraziamenti per il lavoro svolto e gli auguri per altre e migliori fortune professionali".