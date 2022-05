Mariglianese, mister Sanchez: "Crescita importante, società sempre accanto. Futuro? Aspetto la decisione del club"

La stagione della Mariglianese si è conclusa con un pareggio pirotecnico allo Stadio Santa Maria delle Grazie contro la seconda della classe. Sul suolo partenopeo, i biancazzurri - già sicuri della salvezza - hanno fermato la corsa del Francavilla: pirotecnico 3-3 al triplice fischio. La straordinaria annata dei Leoni è andata in archivio con l'obiettivo agguantato: anche il prossimo anno ci sarà la partecipazione alla Serie D. Il tecnico Luigi Sanchez è intervenuto a margine della partita:

"È stata una stagione di grande crescita e sacrificio. Io e il ds Stiletti non abbiamo avuto tempo per riposare perché a fine giugno siamo saliti in Eccellenza e da luglio siamo ripartiti. Non conoscevamo nulla, eravamo inesperti della categoria. Ci hanno chiesti di restare per crescere insieme, indipendentemente dalla posizione in classifica. L'abbiamo fatto, siamo stati bravi attraverso le sconfitte. Stiletti mi ha dato un grande aiuto, eravamo mentalizzati anche quando perdevamo. Abbiamo conquistato 47 punti al primo anno di Serie D, i ragazzi hanno sudato la maglia. La società ci ha permesso di lavorare e ha fatto passi ancora più grandi. Posso solo ringraziare tutti quanti, solo così siamo arrivati all'obiettivo. Prossimo anno? Come potrei lasciare questa società, mi ha dato troppo. Vediamo cosa farà il club, aspetteremo le decisioni. Aspetto io la Mariglianese, speriamo di costruire ancora qualcosa di importante per Marigliano".

La società, inoltre, ci ha tenuto a ringraziare il pubblico con un post sui social: "Grati di avervi avuto al nostro fianco. Onorati di aver condiviso insieme un’annata difficile ma ricca di emozioni in casa ed in trasferta. Stupiti del vostro continuo supporto per aver tenuto e mantenuto quella passione affinché continuasse a spingerci oltre qualsiasi ostacolo ed onorare quei colori che abbiamo imparato ad apprezzare oltre ogni limite. Vicini a fratelli diffidati, un’assenza colmata peró dal calore di tutta la famiglia ultras. Grazie del vostro straordinario sostegno".