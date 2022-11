Scelta drastica in casa Mariglianese per risollevarsi in classifica: esonerato Senigagliesi

Tre punti in dieci partite, zero vittorie e una striscia negativa di risultati. L'ultimo posto in classifica è costato l'esonero a Stefano Senigagliesi, la Mariglianese ha puntato sulla sostituzione del tecnico. È questa la scelta del club biancazzurro, deciso a risalire la china dopo una prima parte di stagione da incubo:

"L'U.S. Mariglianese comunica che nella serata di Martedì 8 Novembre ha sollevato dall'incarico Stefano Senigagliesi allenatore della prima squadra. Con Mister Senigagliesi è stato sollevato dal rispettivo ruolo anche l'allenatore in seconda Antonello Mancini. La Società ringrazia entrambi per il lavoro svolto sino ad oggi e per la grande professionalità dimostrata durante tutto il periodo del loro incarico, augurando le migliori fortune".