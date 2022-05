Mariglianese, si chiude l'avventura del ds Stiletti. Il club: "Hai contibuito a scrivere pagine indelebili per i nostri colori"

La stagione si è chiusa con la meritata salvezza per la Mariglianese. La squadra di Luigi Sanchez, da neopromossa nella categoria, è riuscita a raggiungere l'obiettivo permanenza in Serie D. All'ottimo lavoro dello staff tecnico e della brigata in campo, va aggiunta l'opera del direttore sportivo Orlando Stiletti. Il dirigente, tra i protagonisti nella cavalcata dei biancazzurri, ha però rassegnato le dimissioni nelle ultime ore. A comunicarlo è stato il club con una nota di ringraziamenti:

"La US Mariglianese comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni del Direttore Sportivo Orlando Stiletti. La Società, che ha preso atto e rispettato questa decisione, ringrazia Orlando sentitamente per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, con professionalità massima e totale dedizione alla causa biancoazzurra. Orlando Stiletti ha contribuito pienamente a scrivere pagine indelebili per i colori mariglianesi, inoltre uno degli artefici della storica promozione in Serie D nella passata stagione con il sogno coronato nella finale di Ischia seguito poi della meritatissima salvezza ottenuta a Brindisi con una giornata di anticipo. La US Mariglianese augura a Stiletti ogni successo e le migliori fortune personali, calcistiche e professionali. Grazie di tutto, Direttore".