La Mariglianese si prepara al derby con la Nocerina: i convocati di Sanchez

Missione salvezza per la Mariglianese di Luigi Sanchez. La squadra biancazzurra, che durante il campionato ha alternato prove di spessore a prestazioni opache, si appresta a vivere la trentaseiesima giornata del Girone H di Serie D. Dopo le tre vittorie consecutive che avevano riportato in quota Aracri e compagni, la brigata campana è incappata in due stop di fila. Il clamoroso tonfo interno nella prosecuzione col Nardò e la sconfitta di Bitonto hanno fatto scivolare nuovamente i napoletani in zona playout e alle spalle del Casarano.

Nel prossimo turno di campionato, la Mariglianese affronterà il derby contro la Nocerina. La squadra avrà bisogno di ritrovarsi e dimenticare gli ultimi 135' di gioco. Al Santa Maria delle Grazie, inoltre, approda una formazione reduce dallo stesso rendimento nelle ultime due e desiderosa di blindare la quinta posizione. Al termine della rifinitura odierna, mister Sanchez ha diramato la lista dei convocati: sono 21 gli elementi a disposizione dello staff. Di seguito, l'elenco completo:

Portieri - Cafariello, Maione, Robin

Difensori - Arrivoli, De Angelis, De Giorgi, Micillo, Tommasini, Torromacco, Varchetta

Centrocampisti - Aracri, De Martino, Faiello, Langella, Massaro, Marzano, Strazzullo

Attaccanti - Esposito, Ragosta, Rimoli, Tagliamonte