Mariglianese, ancora un rinvio a causa del Covid-19: posticipata la sfida col Lamezia Terme

Secondo rinvio consecutivo per la Mariglianese di mister Felice Mollo. Dopo la mancata disputa della sfida contro il Canicattì a causa delle positività al Covid-19, la formazione biancazzurra deve alzare ancora bandiera bianca. Come annunciato dalla Lega Nazionale Dilettanti, il match col Lamezia Terme è stato posticipato per il persistere della situazione. Così il breve comunicato ufficiale del sodalizio campano: "L’incontro Mariglianese - Lamezia Terme di Domenica alle 14:30 è stato rinviato a causa covid". Anche il club calabrese ha diramato una nota, comunicando la nuova data: "La Società F.C. Lamezia Terme comunica che la gara Mariglianese - FC Lamezia Terme, valevole per la 13° Giornata di campionato Lega Serie D Girone I, inizialmente in programma per domenica 27 Novembre 2022, è posticipata a Mercoledì 7 Dicembre 2022, con fischio di inizio alle ore 14:30, a causa di casi di positività covid del gruppo squadra Mariglianese".