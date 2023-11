Partita terminata 23-0, il presidente fa chiarezza: "Tante cattiverie in merito, l'errore non è nostro"

Tanto scalpore nel panorama dilettantistico campano dopo l’ultimo weekend di calcio giocato. Non è passato inosservato il risultato dello Stadio Caduti di Brema di Barra tra Mariglianese e Casoria: 23-0. Un successo netto e schiacciante per la squadra allenata da Giacomo Polverino, mentre i viola - con tanti giovanissimi in campo per far fronte alle difficoltà societarie - hanno confermato il momento da incubo delle scorse settimane (quattro sconfitte a tavolino e tre ko pesanti in campo nelle ultime sette partite). Non sono mancati commenti e opinioni in merito alla prestazione della Mariglianese, ai nostri microfoni il presidente Santolo Nappi ha fatto chiarezza: “Purtroppo sono state dette molte cattiverie sulla questione. Noi abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere, ovvero scendere in campo (tra l’altro giocando con 5 under) e dare il meglio. Sarebbe stato molto più irrispettoso fermarci e lasciare un risultato meno ampio. L’errore non è certamente nostro”.

Il numero uno biancazzurro continua: “Abbiamo cercato di interloquire con il Casoria per tutta la settimana precedente senza esito per variare la data, spostandola da sabato a domenica perché non avevamo disponibilità del campo dove attualmente stiamo giocando (Caduti di Brema, ndr), essendo indisponibile il campo di Marigliano per lavori di completamento. Quindi già avevamo avuto la conferma di totale assenza della società Casoria, in quanto la LND Campania ci aveva fornito due contatti telefonici, uno del presidente, che non rispondeva, e uno del segretario sportivo che ci ha comunicato di essersi dimesso da circa due mesi. Fortunatamente siamo riusciti a risolvere la questione, grazie al Comune di Napoli, e abbiamo giocato alla data e orario stabiliti. Sul campo oltre ai ragazzi c’erano il mister e due-tre accompagnatori”. Poi la speranza del presidente: “Speriamo che riescano a risolvere perché giornate di sport come quella sono tristi e non fanno sicuramente buona pubblicità al calcio campano”.