Mariglianese, Aracri seguito dalla Serie C: diverse pretendenti sulle tracce del fantasista

Una stagione da incorniciare e culminata col raggiungimento dell'obiettivo di squadra. Achille Aracri è stato uno dei trascinatori della Mariglianese nel corso dell'ultima annata sportiva. Giocate di qualità, tanta quantità e un grande contributo in fase offensiva in termini numerici. Tredici reti messe a segno, alcune delle quali decisive, e tre assist confezionati in trentasette apparizioni in maglia biancazzurra. Alla corte di Luigi Sanchez, il classe 1994 di Napoli è cresciuto esponenzialmente fino a consacrarsi nel torneo dilettantistico. Il calciatore partenopeo, col futuro ancora da decifrare, è divenuto appetibile per le squadre della terza serie. Diversi interessi provenienti dalla Serie C (e dalla D) per il fantasista: la Mariglianese vorrebbe continuare l'esperienza assieme, ma il mercato bussa alla porta di Aracri. Qualche colloquio informativo e sondaggi in vista per un profilo col contratto in scadenza a giugno 2022. In casa biancazzurra si sta lavorando per raggiungere l'accordo col nuovo tecnico, soltanto successivamente si penserà all'organico. Il futuro dell'ex Palmese, tuttavia, resta una priorità e bisognerà accelerare per anticipare la concorrenza.