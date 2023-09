Calciomercato - Nuova squadra per l'ex azzurro Marfella: resta in Campania

Nuova avventura per Davide Marfella. Il portiere classe 1999, fresco campione d'Italia con il Napoli, si accasa alla Casertana dopo essersi svincolato dal club azzurro lo scorso 1° luglio.

Cresciuto nelle giovanili del club partenopeo, Marfella ha vestito in passato anche le maglie di Vis Pesaro e Bari.

“Arrivo in una piazza importante con una società ambiziosa e un progetto serio. La squadra allestita parla da sola. Quindi è stato facile dire di sì e scegliere di ripartire da qui. Ho già maturato esperienze importanti come quella di Bari. Negli ultimi due anni poi con la maglia azzurra sono cresciuto tanto lavorando con portieri del calibro di Meret, Ospina e Sirigu. E la vittoria dello scudetto con la maglia della mia città è stata una sensazione indescrivibile. Ora sono pronto a rimettermi in gioco con questa maglia sapendo di approdare in un gruppo importante e di trovare anche un collega di assoluto valore. Uno stimolo in più a lavorare al massimo ogni giorno. Ho fatto tanta scuola ed ora non vedo l’ora di mettere in pratica quanto imparato”, sono le parole dell'ex azzurro al sito ufficiale della Casertana.